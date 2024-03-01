Стали известны самые популярные направления для весеннего отдыха россиян

ОАЭ, Таиланд и Бали стали самыми востребованными у россиян направлениями для отдыха весной/

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Стало известно, в каких местах россияне планируют провести отпуск в начале весны. Самым популярным местом стали Объединённые Арабские Эмираты и, в частности, город Дубай.

Проживание в трехзвездочной гостинице в Дубае будет стоить около пяти тысяч рублей за ночь.

Вторым по популярности оказался тайский остров Пхукет. За одну ночь в отеле придётся заплатить примерно две тысячи рублей.

На третьем месте — индонезийский остров Бали, где первый месяц весны обычно является одним из самых тёплых и сухих. Поэтому стоимость номера в трехзвездочной гостинице составляет чуть больше полутора тысяч рублей за одну ночь.

Среди других популярных направлений у россиян также оказались такие страны, как Вьетнам, Шри-Ланка, Малайзия и Филиппины. Это выяснили специалисты, проанализировав данные бронирования.