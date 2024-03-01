Туроператоры планируют увеличить количество рейсов на курорты Турции из регионов России

Туроператоры сообщили редакции TourDom.ru о расширении полетных программ в Турцию из российских городов в летнем сезоне.

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В частности, на лето-2024 запланированы новые рейсы «Уральских авиалиний» из Москвы в Анталью, Бодрум и Даламан. Кроме того, перевозчик впервые начнет летать на главный турецкий курорт еще из трех аэропортов – Екатеринбурга, Волгограда и Сочи. Туры с этим перелетом формирует туроператор Fun & Sun.

Авиакомпания Southwind Airlines в партнерстве с Pegas Touristik откроет новые маршруты в Анталью – из Волгограда, Минеральных Вод, Сочи и Нижнекамска. Вылеты из Нижнекамска перевозчик начнет выполнять 25 мая, из других городов – с конца апреля.

Помимо вновь заявленных программ, продолжатся и выполнявшиеся в сезоне-2023. В частности, значительный объем перевозки традиционно заявлен у «Аэрофлота». Помимо ежедневных рейсов из Москвы, запланированы вылеты на турецкие курорты из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Самары и других городов. Турпакеты с этой перевозкой предлагает своим туристам Библио-Глобус.

Southwind Airlines собирается летать в Анталью, помимо Москвы и названных выше 4 городов, еще из 13 российских регионов, в том числе из Новосибирска, Северной столицы, Красноярска, Казани. Авиакомпания также будет возить туристов «Пегаса» и на другие турецкие курорты: в Даламан из Москвы, Петербурга, Казани и Екатеринбурга. В Бодрум – из двух столиц и Казани.

Из Москвы, Питера, Казани, Омска и Тюмени туристам «Пегаса» будет доступен также перелет на лайнерах Turkish Airlines.

Anex предлагает туры в Анталью с перелетом AZUR air из 15 российских городов, помимо столицы, это Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь и другие. В Бодрум туристам компании доступен перелет из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Тюмени и Сочи. Рейсы в Даламан ожидаются из 6 аэропортов, помимо Москвы, это Екатеринбург, Самара, Уфа и другие.

Туроператор Fun & Sun, кроме «Уральских авиалиний», планирует возить своих клиентов в Турцию и на рейсах других авиакомпаний – Red Wings, Corendon, Pegasus, AZUR air, «Азимут». Ожидается, что полетная программа охватит 17 российских городов.

Туроператор Coral Travel, по информации с сайта, предлагает клиентам из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и еще 5 городов туры в Турцию с перелетом AZUR air. Туристы из столицы, Петербурга, Казани, Калининграда и еще 5 регионов смогут вылететь в Анталью самолетами Turkish Airlines. Клиентам из Самары и Минвод доступны рейсы на лайнерах Red Wings.