В Минэкономразвития анонсировали групповой безвизовый туробмен между РФ и Индией
Первые поездки могут состояться уже в III квартале 2024 года.
Такие данные привёл замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
«Надеемся, что в I квартале получим согласие от индийских коллег. Как всегда в международных делах, до оформления документов пройдёт какое-то время. Поэтому давайте будем оптимистично на III квартал рассчитывать, что первые туристы из Индии в рамках групповых безвизовых поездок отправятся в Россию, и мы к ним сможем ездить без виз», — заявил Вахруков ТАСС.
В августе прошлого года в Минэкономразвития сообщили о возобновлении безвизовых групповых туристических поездок в Китай.