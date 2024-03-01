В Минэкономразвития анонсировали групповой безвизовый туробмен между РФ и Индией

«Надеемся, что в I квартале получим согласие от индийских коллег. Как всегда в международных делах, до оформления документов пройдёт какое-то время. Поэтому давайте будем оптимистично на III квартал рассчитывать, что первые туристы из Индии в рамках групповых безвизовых поездок отправятся в Россию, и мы к ним сможем ездить без виз», — заявил Вахруков ТАСС.