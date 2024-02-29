Турагенты и туроператоры не ждут дальнейшего понижения цен на отдых в Турции

В СМИ перепечатывают публикацию тг-канала Mash о том, что отдых в Турции в этом году подешевеет для россиян «в несколько раз». Поводом для прогноза послужила информация о снижении цен на 20% со стороны некоторых отельеров: якобы они собираются уменьшать их дальше и вернуть утерянный турпоток из России. Поэтому окончательный прайс на летний сезон должен сформироваться в апреле.

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Сообщения вызвали шквал вопросов в турагентства: туристы интересовались, не подешевели ли уже туры и стоит ли доверять прогнозу. Однако специалисты такой тенденции не видят.

«Мне позвонили уже человек шесть, отвечаю, что предпосылок нет. В самой Турции цены поднимаются на всё», – написал в телеграм-канале «Крыша ТурДома» исполнительный директор турагентства «Догматур» Евгений Финаев.

Эксперты напомнили, что в прошлом году турецкие отельеры резко повысили цены на 30–40% и провалили этап раннего бронирования вплоть до июня. Поэтому в текущем году некоторые отели снизили контрактные цены либо не стали их повышать. При этом курс рубля относительно доллара и евро снизился. Как следствие, некоторые туры даже подорожали. Руководитель международных проектов сети «Слетать.ру» Любовь Воронина привела пример. «Средний чек на туры с заездами в апреле – октябре текущего года, согласно бронированиям в период с 1 декабря 2023 года до 26 февраля 2024-го, выше на 2% относительно аналогичных дат прошлого года. Не наблюдаем удешевления».

Туристам, которые планируют отдых в Турции этим летом, нет смысла ждать апреля, так как акции раннего бронирования, предусматривающие наиболее существенные скидки на размещение, к тому моменту завершатся. Туристы, судя по результатам продаж в январе-феврале, это понимают и готовы планировать свой отпуск. В компании Fun & Sun фиксируют двукратный рост по раннему бронированию Турции на лето. Средний чек при этом ниже прошлогодних значений на 10%, что подтверждает: туристы стремятся оплачивать туры на наиболее выгодных условиях сейчас, пока максимальные скидки от отелей действуют.

По словам Сезгина Озера, президента принимающей компании Time Services, сейчас очень сильно вырос спрос со стороны гостей из Германии, Великобритании, а также Польши, поэтому у отелей нет стимула давать дополнительные скидки на российский рынок. Следовательно, и туристам нет смысла откладывать бронирование. Подождать, конечно, можно, но в этом случае места в подходящем и любимом отеле могут закончиться.

Впрочем, возможен и другой сценарий: если туроператоры неверно рассчитают объем перевозки и в сторону Турции полетит слишком много самолетов, спецпредложения ближе к вылету все же возможны. Но опять-таки нет никакой гарантии улететь в свой любимый отель, выбирать придется из того, что есть. Кроме того, не стоит забывать и о курсе рубля, который может непредсказуемо измениться в ту или иную сторону.

Когда этот текст уже был написан, редакция получила еще один комментарий – от Anex. Туроператор отметил, что продажи туров в рамках раннего бронирования идут активно, и в этом сезоне цены в среднем ниже на 20–30%, чем в прошлом. Возможное подорожание может быть связано только с тем, что выгодные по цене номера или отели закончились и на выбранные даты остались лишь более высокие категории.