Отдых в Турции подешевеет в несколько раз

В ее высказываниях отмечается, что при ограниченном предложении не стоит ожидать снижения цен. Возможно, к лету цены в Египте могут снизиться из-за природных причин, так как в это время там начинается слишком жарко. Однако падения цен в Турции она не предвидит, предполагая, что другие популярные направления, такие как ОАЭ, могут стать более привлекательными. Она подчеркнула, что Турция все еще приветствует российских туристов, принимая платежи российскими картами и разрешая расплачиваться наличными рублями.