Отдых в Турции подешевеет в несколько раз
В ее высказываниях отмечается, что при ограниченном предложении не стоит ожидать снижения цен. Возможно, к лету цены в Египте могут снизиться из-за природных причин, так как в это время там начинается слишком жарко. Однако падения цен в Турции она не предвидит, предполагая, что другие популярные направления, такие как ОАЭ, могут стать более привлекательными. Она подчеркнула, что Турция все еще приветствует российских туристов, принимая платежи российскими картами и разрешая расплачиваться наличными рублями.
Тем не менее местные отельеры уже снизили стоимость на 20%, и планируют уменьшить их еще более, чтобы вернуть утерянный поток российских туристов. Предварительная информация указывает на увеличение ранних бронирований втрое. Прогнозируется, что тур на восемь дней в Турцию в 2024 году может обойтись от 615 до 659 евро, в то время как Египет повышает цены, делая отдых в этой африканской стране более дорогим, чем в ОАЭ.
Турецкие водители такси обманывают русских туристов.