В Абхазию и Армению несовершеннолетних туристов не пустят без штампа о гражданстве

В Интернете распространяется информация о том, что с 1 марта детей не будут выпускать за границу без штампа о российском гражданстве в свидетельстве о рождении. В некоторых регионах выстроились очереди в паспортные столы, забурлили родительские чаты: сообщения об ажиотаже поступают из Краснодарского и Ставропольского краев, Калининградской области и некоторых других мест.

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Ажиотаж, как пояснила TourDom.ru ведущий юрист компании «Байбородин и партнеры» Ольга Коханюк, вызван изменениями в ряде нормативных актов, регламентирующих вопросы гражданства в случаях, когда несовершеннолетнему разрешен выезд в определенные государства по свидетельству о рождении. Эти изменения вступают в силу с 1 марта. Речь, в частности, идет о посещении Беларуси, Казахстана, Абхазии, Армении, Киргизии и Южной Осетии – то есть тех стран, куда россиянам можно попасть по внутреннему паспорту.

Между тем повышенные требования к наличию штампа о гражданстве действуют уже как минимум с декабря прошлого года, когда появились первые случаи отказа во выезде за границу. А связана новая норма с указом Президента РФ № 889 от 22 ноября 2023 года «Вопросы гражданства Российской Федерации» и Федеральным законом от 28.04.2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

В конце января, отвечая на многочисленные вопросы, Пограничная служба ФСБ России даже выпустила специальные разъяснения, касающиеся президентского указа. Суть их в том, что штамп о гражданстве обязательно требуется, если у ребенка нет никакого паспорта – он едет с родителями в те страны, куда можно попасть по общегражданскому паспорту. Также нужна печать, если ребенок вписан в загранпаспорт своих родителей. Если же у него свой аналогичный документ (его можно оформить сразу после рождения), тогда проблем никаких нет – малыш может спокойно отправляться в путешествие. Впрочем, лучше подстраховаться. «Пограничные службы могут потребовать отметку в свидетельстве даже при наличии у ребенка паспорта для выезда за пределы РФ. Потом уже можно будет доказывать, кто был прав в данной ситуации, однако это будет уже не так важно, если путешествующих не выпустят из страны и отдых будет испорчен», – отметила Ольга Коханюк.