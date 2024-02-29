Немецкие туристы подали в суд на пятизвездочный отель из-за узкой кровати

Молодожены подали в суд на пятизвездочный отель на Маврикии из-за узкой кровати.

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Молодожены из Германии провели медовый месяц на Маврикии и по приезде подали в суд на отель из-за узкой кровати. Об этом сообщил окружной суд Ганновера.

Немецкие туристы пожаловались, что в номере была кровать шириной 140 сантиметров. По их мнению, для комфортного отдыха в пятизвездочном отеле каждому гостю необходимо пространство больше 70 сантиметров. Путешественники сочли поездку испорченной.