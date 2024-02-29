Названы самые популярные пляжные направления для отдыха в марте

Дубай возглавил список самых востребованных направления для пляжного отдыха россиян в начале весны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис OneTwoTrip. В марте там высокий сезон. Номер в трехзвездочном отеле стоит в среднем 4,5 тысячи рублей.

Пхукет – на втором месте рейтинга.

В это время в Таиланде завершается высокий сезон, все чаще льют дожди, и жилье можно найти всего за две тысячи рублей в сутки.

Третью строку занял индонезийский остров Бали. В начале весны там сухо и жарко. В это время можно найти номера стоимостью 1,8 тысяч рублей за ночь.