Названы самые популярные пляжные направления для отдыха в марте
Дубай возглавил список самых востребованных направления для пляжного отдыха россиян в начале весны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис OneTwoTrip. В марте там высокий сезон. Номер в трехзвездочном отеле стоит в среднем 4,5 тысячи рублей.
Пхукет – на втором месте рейтинга.
В это время в Таиланде завершается высокий сезон, все чаще льют дожди, и жилье можно найти всего за две тысячи рублей в сутки.
Третью строку занял индонезийский остров Бали. В начале весны там сухо и жарко. В это время можно найти номера стоимостью 1,8 тысяч рублей за ночь.
В список востребованных мест вошли также курорты Шри-Ланки, Вьетнама, Малайзии, Филиппин и Мальдивских островов.