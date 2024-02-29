Яцкин заявил о большом потенциале для сотрудничества с Азербайджаном в туризме

Россия и Азербайджан имеют большой потенциал для двустороннего сотрудничества в области туризма, развития гуманитарных связей, в том числе в образовательной сфере. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин, принявший участие в XII Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме на Ставрополье, сообщили в Совфеде.

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Выступая на пленарном заседании форума, он отметил, что данное мероприятие зарекомендовало себя как эффективная и востребованная площадка для партнерского диалога и сотрудничества между Москвой и Баку. По словам Яцкина, с момента проведения предыдущего форума в ноябре 2022 года в Азербайджане прошло чуть больше года, однако за это время двусторонние отношения значительно продвинулись вперед.

В этом году правительства обеих стран начинают реализацию дорожной карты по экономическому взаимодействию до 2026 года. Документ предусматривает конкретные шаги по развитию кооперации в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, промышленной, аграрной и других сферах.

Значительный вклад в развитие взаимодействия между РФ и Азербайджаном вносит также межрегиональное сотрудничество, в котором участвует более 70 субъектов РФ. Реализуется 18 соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве российских регионов с азербайджанскими партнерами.

Яцкин указал, что для экономического взаимодействия особую важность имеет развитие международного транспортного коридора «Север — Юг». По поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко сенаторы осмотрели автомобильные пункты пропуска в Дагестане для оценки их готовности.

«Рассчитываем, что эти пункты пропуска существенно нарастят грузопоток между нашими странами», — сказал парламентарий.

Он также отметил, что Москва и Баку имеют большой потенциал для двустороннего сотрудничества в туризме, в гуманитарной сфере, в образовании. Так, в Азербайджане действует около 340 русскоязычных школ, открыты ресурсные центры по изучению русского языка, а в российских вузах обучаются около 8 тысяч студентов из Азербайджана, из них примерно одна тысяча — на бюджетной основе.