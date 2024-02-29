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Яцкин заявил о большом потенциале для сотрудничества с Азербайджаном в туризме

Россия и Азербайджан имеют большой потенциал для двустороннего сотрудничества в области туризма, развития гуманитарных связей, в том числе в образовательной сфере. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин, принявший участие в XII Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме на Ставрополье, сообщили в Совфеде.

Яцкин заявил о большом потенциале для сотрудничества с Азербайджаном в туризме
© Парламентская газета

Выступая на пленарном заседании форума, он отметил, что данное мероприятие зарекомендовало себя как эффективная и востребованная площадка для партнерского диалога и сотрудничества между Москвой и Баку. По словам Яцкина, с момента проведения предыдущего форума в ноябре 2022 года в Азербайджане прошло чуть больше года, однако за это время двусторонние отношения значительно продвинулись вперед.

В этом году правительства обеих стран начинают реализацию дорожной карты по экономическому взаимодействию до 2026 года. Документ предусматривает конкретные шаги по развитию кооперации в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, промышленной, аграрной и других сферах.

Значительный вклад в развитие взаимодействия между РФ и Азербайджаном вносит также межрегиональное сотрудничество, в котором участвует более 70 субъектов РФ. Реализуется 18 соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве российских регионов с азербайджанскими партнерами.

Яцкин указал, что для экономического взаимодействия особую важность имеет развитие международного транспортного коридора «Север — Юг». По поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко сенаторы осмотрели автомобильные пункты пропуска в Дагестане для оценки их готовности.

«Рассчитываем, что эти пункты пропуска существенно нарастят грузопоток между нашими странами», — сказал парламентарий.

Он также отметил, что Москва и Баку имеют большой потенциал для двустороннего сотрудничества в туризме, в гуманитарной сфере, в образовании. Так, в Азербайджане действует около 340 русскоязычных школ, открыты ресурсные центры по изучению русского языка, а в российских вузах обучаются около 8 тысяч студентов из Азербайджана, из них примерно одна тысяча — на бюджетной основе.

Сенатор выразил уверенность, что форум на Ставрополье будет способствовать дальнейшему развитию союзнических отношений между двумя странами, придаст импульс достижению новых договоренностей по ключевым направлениям сотрудничества.

Отдых за границей
Андрей Яцкин
Валентина Матвиенко
Совет Федерации