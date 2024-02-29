Аэропорт в Омске возобновит прямые рейсы в Турцию 27 апреля

Прямое авиасообщение из Омска в Турцию будет возобновлено 27 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Долгожданные рейсы в солнечную Турцию (Анталья) из Омска начнут выполняться с 27 апреля. Полетная программа заявлена авиакомпанией Turkish Airlines", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что жители Омска смогут летать в Турцию до 21 октября. Отмечается, что рейсы будут проводиться ежедневно, кроме вторника.

До этого сообщалось, что самолеты Ан-72 и Ил-76 вечером 15 февраля чуть не столкнулись в небе над Омском. По его информации, грузовой борт из Караганды и тяжелый военно-транспортный самолет, выполнявший тренировочный полет, сблизились в воздушном пространстве города. Они пролетели недалеко друг от друга.