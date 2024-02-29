Россиянин описал отель в Европе словами «ночлежка за 45 евро»

Российский путешественник побывал в Брюсселе и назвал местный отель «ночлежкой за 45 евро». Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен» .

«Такой презентабельный снаружи и с неплохими фото на Booking во время бронирования и такая шляпа, когда оказываешься внутри своего номера», — такими словами описал россиянин отель Aviation в этом европейском городе.

Он пожаловался, что пол в его комнате был очень грязным. Сам номер, по словам блогера, был «крохотной конурой с короткой кроватью для подростка». А в ванной из-за неграмотно расположенного слива вода растекалась по всему полу.