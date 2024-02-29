Россияне описали трущобы Бангладеш словами «улицы утопают в грязи и мусоре»

Российские путешественники побывали в Бангладеш и рассказали, как живут люди в трущобах Дакки. Своими впечатлениями они поделились в блоге «Путешествия без багажа» на платформе «Дзен».

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Авторы объяснили, что в столице азиатской страны почти не осталось места для строительства жилья, поэтому люди вынуждены селиться вдоль железной дороги.

«У кого-то просто шалаш из мусора, а у кого-то более-менее пригодное жилье», — такими словами описали блогеры увиденное.

Они добавили, что основное дело местных жителей — сортировка мусора, причем ей занимаются даже дети. А недалеко от трущоб находится крупный рынок Кавран, где «тяжело находится от жуткой вони, а улицы просто утопают в грязи и мусоре». При этом больше всего россиян удивило, что люди там дружелюбно относятся к туристам.