Туроператоры заявили о росте цен на путевки для детей

Стоимость общего пакета детского отдыха в 2024 году, включая проезд, проживание и питание, уже сейчас выросла до 30 процентов по сравнению с прошлым годом. В итоге, например, за отдых в краснодарских лагерях просят, в среднем, от 60 тысяч до 75 тысяч рублей за 21 день. А где-то цена путевки уже стремится к ста тысячам, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

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Как пояснила «Парламентской газете» руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова, приведенные данные являются статистическим срезом по коммерческим лагерям:

«В муниципальных и бесплатных лагерях цифры отличаются — в среднем, повышение стоимости путевок по России в этом году составляет от 5 до 12 процентов».

Например, средняя стоимость путевки в коммерческий детский лагерь в Екатеринбурге составляет — 65 тысяч рублей на 10 дней, уточнила эксперт:

«Нужно отметить, что в Екатеринбурге увеличение стоимости путевок год к году составило в среднем 20 процентов».

Средняя стоимость детской путевки в Санкт-Петербурге составляет 70 тысяч рублей на 10 дней и доходит до 110 тысяч рублей на 21 день, рассказала Иванова. А в Московской области рост составляет в среднем 10-12 процентов, сказала представитель РСТ:

«В среднем за лагерь эконом-класса в Подмосковье родители отдадут от 50 до 60 тысяч рублей за 14 дней».

Для сравнения со столичными ценами, в Республике Марий-Эл можно будет отправить ребенка в лагерь эконом уровня на 14 дней за 28-33 тысячи рублей, отметила эксперт.

«Повышение стоимости на детский отдых во многом связано с резко подорожавшей транспортировкой, что влияет на конечную стоимость путевки, и приводит к формированию нового тренда», — пояснила Иванова.

По данным РСТ, стоимость железнодорожной перевозки повысилась на 20 процентов, также подорожало горячее питание, которое обязательно должно быть обеспечено детям в дороге. «Это, конечно, увеличивает стоимость общего пакета для детей из регионов», — отметила эксперт.

Самым реалистичным вариантом снижение стоимости железнодорожных билетов и авиабилетов, является субсидирование групповых перевозок для детей, считает Татьяна Иванова:

«Такая тема уже поднимается сообществом туроператоров».

Она также отметила, что основная тенденция в регионах, которую сейчас отмечают туроператоры, — отправка детей в региональные лагеря, поблизости от места проживания ребенка.

Из чего формируется стоимость детской путевки и как ее можно снизить, читайте в материале «Парламентской газеты», который будет опубликован позднее.