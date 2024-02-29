Как будет работать бронирование отелей по невозвратному тарифу

В российских отелях в текущем году планируют запустить бронирование номера в отеле по невозвратному тарифу. Это позволит туристу во многом сэкономить на отдыхе, а представителям турбизнеса — сократить риски, связанные с отменой брони. Кто останется в большем выигрыше от нововведения и как оно будет работать, узнала «Вечерняя Москва».

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Мера уже действует?

По мнению ряда аналитиков, новая мера повысит доступность туризма для большего числа россиян. В то же время гостиничный бизнес сможет повысить эффективность контроля номерного фонда и коэффициент загрузки отелей.

В свою очередь эксперт по туризму Николай Мельник уточнил, что невозвратные тарифы существуют уже сейчас. Они действовали в прошлом и позапрошлом годах.

— Сейчас любой объект размещения предлагает так называемую акцию раннего бронирования. Вот в ней как раз и есть невозвратные тарифы. Это значит следующее: если вы заплатили определенную сумму, то уже не можете отказаться от заселения, — рассказал эксперт.

То есть любой отказ влечет за собой стопроцентный штраф со стороны объекта размещения.

— Но я сразу хочу сказать, что на данный момент такая мера в отношении постояльца будет противозаконной, если даже потребитель бронирует непосредственно по невозвратному тарифу. Если человек отказывается от заселения за сутки до заезда по объективным причинам, к которым можно причислить болезнь, летальный исход, арест, то в этих случаях (даже если тариф невозвратный) отель обязан возместить все 100 процентов потраченной суммы, — пояснил спикер.

Вся выгода — отелям

Мера, которую сейчас пытаются ввести, по словам собеседника «ВМ», позволит абсолютно спокойно отельерам удерживать деньги туристов, если они по каким-либо причинам не заехали в указанное время.

— Новый проект хотят сделать таким, чтобы в случае отказа человека от заселения даже по объективным причинам отель был вправе не возвращать деньги. При этом отели будут пытаться подсадить туристов именно на невозвратный тариф, что позволит им оставаться в стопроцентной выгоде, — заметил Мельник.

Однако стоит учесть, что существующая практика разбирательств показывает, что суд всегда на стороне постояльца, потому что объект размещения по действующему законодательству не может удерживать денежные средства в стопроцентном размере. Более того, никто не отменял закон «О защите прав потребителей», напомнил спикер.

Инициативу по введению невозвратного тарифа пролоббировали сами представители туристического бизнеса. Известно, что ежегодно индустрия теряет около 20 процентов бронирований из-за отмены, подчеркнул Мельник.

Кстати, в случае отказа от брони по невозвратному тарифу система TravelLine, которую используют и российские отельеры, автоматически выставит номер в раздел свободных для бронирования, заключил собеседник «ВМ».

Ожидается, что туристический поток по России в 2024 году может вырасти до 44–46 миллионов человек. Россияне в 2023 году совершили по стране более 80 миллионов поездок с целью отдыха.