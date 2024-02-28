Туристам с юга России отдых в Турции обойдется дешевле, чем москвичам

Туроператоры заявили на предстоящий летний сезон большое количество чартерных рейсов в Турцию из главного на сегодня хаба юга России, аэропорта Минеральных Вод.

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Anex и «Интурист» заполняют борта авиакомпании AZUR air, самолеты будут отправляться на турецкий курорт ежедневно. У Библио-Глобуса – три еженедельных рейса в Анталью стратегического партнера туроператора, «Аэрофлота». Fun & Sun полетит чартерами «Азимута» с частотой 5 раз в неделю, этой же перевозкой пользуется Coral Travel. Четыре еженедельных рейса – у «Пегаса» на лайнерах Southwind. А IZI Tour повезет туристов Red Wings, также четырежды в неделю.

Общее число заявленных всеми участниками рынка вылетов – 23 в неделю. Возможно, именно из-за высокой конкуренции авиаперевозчиков и их заказчиков-туроператоров цены туров в турецкую Анталью с прямым отправлением из Минеральных Вод сейчас даже ниже, чем из Москвы. Например, стоимость недельных турпакетов на первую декаду июня в отели 5* (питание «все включено») с вылетом из Минвод сейчас начинается от 124 тыс. руб. за двоих. Минимальная стоимость отдыха на тех же условиях, но на рейсах из российской столицы – от 136 тыс. руб. 7-дневные туры в популярные гостиницы, например Rixos Downtown Antalya 5* или IC Hotels Green Palace 5*, на 10–12 тыс. руб. дешевле, чем в Москве. А выбрав в Анталье Lara Barut Collection 5*, можно сэкономить 70 тыс. руб. на двоих: в столице недельный пакет на июнь предлагается за 395 тыс. руб., в Минводах – за 326 тыс. руб.

По словам основателя сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна (его компания особенно активна на юге России), спрос на летние туры за границу вообще и в Турцию в частности в регионе сейчас высокий. Специалист полагает, что туроператоры вряд ли заявят еще больше рейсов за рубеж из Минвод на летний сезон, этого попросту не позволят возможности аэропорта, где сейчас идет масштабная реконструкция.

Формируемое в конце зимы чартерное расписание на лето, как правило, предварительное. Нередко оно корректируется в зависимости от динамики спроса. Если ближе к летнему сезону лайнеры по тем или иным причинам будут загружаться недостаточно активно, туроператоры могут снять часть рейсов, чтобы не допустить продажи туров себе в убыток.

Так как крупнейшие аэропорты региона – Ростов-на-Дону и Краснодар – по-прежнему временно закрыты, туристы региона вылетают за границу в основном через авиагавань Минеральных Вод. С Краснодаром и Ростовом-на-Дону ее связывает удобное транспортное сообщение, как автомобильное, так и железнодорожное – курсируют скоростные поезда «Ласточка».