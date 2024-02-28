Туристы остаются без денег и отдыха, поверив липовому договору

К нам обратилась подписчица тг-канала «Крыша ТурДома» Мария, которая заплатила 204 тыс. руб. за «отказной» тур на Кубу, и полагает, что стала жертвой мошенников. Оказалось, ее история шире присвоения денег, страдают и другие участники рынка.

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22 февраля Мария увидела во ВКонтакте в сообществе Travel House с 6000 подписчиков выгодное предложение: отказной тур на Кубу на двоих за 165 тыс. руб. Написала, ее перенаправили в WhatsApp к менеджеру Анастасии.

«Она отвечала очень внятно, грамотно. Я сама бывший турагент, никаких подозрений не возникло», – рассказывает Мария.

Стоимость тура выросла, так как к двум взрослым добавился ребенок. Мария заплатила. Получателем был исполнительный директор Лев, указанный в договоре, счет – физлица. Пообещав прислать билеты, ваучер, страховку, «турагент» Анастасия перестала выходить на связь 23 февраля. 11-дневная поездка назначена на 6 марта. В договоре у Марии были данные московского турагентства, а туроператор якобы Pegas Touristik. Там сообщили: договора нет, с этой фирмой не работаем.

Телефон агентства не отвечает. В Travel House продолжают активно продавать туры. Редакция TourDom.ru связалась с сообществом, до подписания договора дело не дошло, но «своими» данными – название, адрес, ИНН, номер в реестре – в Travel House поделились.

По ним легко обнаружилась работающая на петербургском рынке турфирма. И ей уже звонили. «К нам обратился турист с вопросом, актуален ли отказной тур на Кубу за 120–130 тыс. руб. Такого не было, – рассказывает исполнительный директор компании Галина Менжинская. – Он нашел его в Travel House, спросил название, адрес, реквизиты – дали наши. Девушка звонила, которая уже перевела деньги какой-то Маше на карту, а та не выходит на связь».

По словам Галины, как только появились такие звонки, агентство тут же опубликовало объявление у себя в соцсетях о том, что Travel House – мошенники, и направило жалобу администратору ВКонтакте.

В Travel House после вопроса и ссылки на пост, перестали отвечать на вопросы и заблокировали.

Ранее, в августе 2023 года, о мошенниках предупреждала еще одна питерская компания. Ей досталось за созвучное название.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко предупредил, что сейчас очень популярны схемы, когда мошенники берут реальную компанию, меняют номер телефона, адрес. Агентство и ни сном ни духом, что от него работает третье лицо. Проверка в реестре ничего не даст, но если деньги просят на карту, а не на расчетный счет, в 999 случаях из 1000 – это обман.

Основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов вспоминает случай, когда клиенты ходили, разбирались, и оказалось, что полтора миллиона рублей ушли на Украину.