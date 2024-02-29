Отдых в Катаре обойдется россиянам на 30% дешевле Турции

«Там пока не такое большое количество пятизвездочных отелей, чтобы говорить о сервисе, но в трехзвездочный отель я бы не советовал ехать. Катар стал востребованным только за счет ценовой политики. Если в феврале рассматривать поездку двух человек без детей в четырехзвездочный отель в Турции на десять дней, это обойдется в 150-200 тысяч рублей. Если в пятизвездочный — это 250-300 тысяч рублей. Если рассматривать пятизвездочный отель по системе “ультра все включено”, то это от 300 тысяч рублей до бесконечности. В Катаре немного другая ценовая политика. “Катарские авиалинии” более демократично подходят к ценообразованию. Они молодцы, пользуются ситуацией и переманивают к себе туристов. Здесь стоимость ниже примерно на 30%», — добавил эксперт.