Уволенная за использование Wi-Fi на борту стюардесса получит миллионную выплату

Стюардесса авиакомпании Finnair получит миллионную выплату за необоснованное увольнение. Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat.

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По данным портала, бортпроводница лишилась работы за использование Wi-Fi, предназначенного для клиентов. Она нарушила запрет на 19 рейсах, указав имена пассажиров и номера их кресел при входе в сеть.

После этого случая перевозчик провел расследование в отношении 123 служащих. 22 сотрудника, которые пользовались интернет-соединением на борту более 36 раз, потеряли работу, остальные отделались предупреждением. При этом выяснилось, что в общей сложности к клиентскому Wi-Fi подключались более 700 работников авиакомпании.

Уволенная стюардесса сочла, что Finnair уволила ее необоснованно, и подала апелляцию. Суд встал на сторону женщины и обязал компанию выплатить ей компенсацию 21 тысячу евро (2,1 миллиона рублей).