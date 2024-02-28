В Мексике начали отменять авиарейсы из-за извержения вулкана

В международном аэропорту Мехико начали отменять рейсы из-за извержения вулкана Попокатепетль. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По данным источника, авиакомпании отказались от выполнения как минимум 22 внутренних и международных рейсов. Проводится проверка воздушных судов после того, как они попали в облако пепла от извержения Попокатепетля по пути в столицу Мексики.

Уточняется, что аэропорт при этом открыт и продолжает работать. «Сейчас облако вулканического пепла движется в сторону Мексиканского залива», — добавили в пресс-службе авиагавани.