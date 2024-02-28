Стюардесса назвала одно опасное действие пассажиров на борту самолета

По словам бортпроводницы Леи, нельзя пристегивать ноги ремнем безопасности на кресле лайнера. Она объяснила, что во время турбулентности это не защитит от травм.

Ранее другая стюардесса дала советы пассажирам самолетов, в том числе рекомендовав им никогда не надевать в самолет шорты. По словам бортпроводницы по имени Шер, для отказа от шорт в полете есть множество причин. В первую очередь, отметила она, в самолете бывает холодно в такой одежде.