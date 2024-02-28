Вечерний Ереван: пять причин отправиться на прогулку по городу

О Ереване уже было рассказано очень многое: куда сходить, на что посмотреть и что попробовать. Но все это – днем. А что делать в Ереване любителям ночной жизни? Существует ли она вообще?

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Вечерний Каскад

«Встречаемся у памятника Таманяну», – с этой фразы начинаются почти все прогулки по Каскаду. И вечерние – не исключение. Пару слов о Таманяне: именно он cпроектировал город в виде солнца, а Каскад – один из его лучей, падающий прямо с неба. Таманян – архитектор, у которого было особое чувство красоты. И памятник ему особый: академик стоит, облокотившись на три камня: левый – это классическая архитектура, правый – новый конструктивизм, а мэтр перекидывает мост, создавая новый архитектурный стиль. Каскад похож на музей под открытым небом. У подножия лестницы – более 30 скульптур, и еще несколько на самой лестнице. Каскад состоит из пяти уровней с внутренними двориками. На каждом из них расположены цветочные клумбы, красивые фонтаны, а ночная подсветка никого не оставляет равнодушным.

Подняться на Каскад сразу не каждому удается, ведь преодолеть нужно более 700 ступенек. Поэтому лучше половину пути проехать на эскалаторе. Кстати, он привезет в культурный центр Гафесчяна. В пятницу, субботу и воскресенье вход в галерею свободный.

На каждом этаже культурного центра есть галереи и выставочные залы. На одном – необычные скульптуры из стекла, на другом – картины армянских художников. На самом верху – уникальная галерея, украшенная сверкающими кристаллами.

Каскад прекрасен не только снаружи, но и внутри! Это место похоже на шкатулку, наполненную драгоценностями: в нашем случае объектами современного искусства. Главная награда ждет на вершине Каскада – это потрясающая панорама ночного Еревана, украшенного многочисленными огнями.

Армянский джаз и лайф-музыка

Вечером Ереван живет в музыкальном ритме. Причем, в разных уголках города он будет свой. Самое распространенный ереванский ритм – джаз! Джаз пришел в Армению в 30-х годах прошлого века, тогда стали появляться джазовые коллективы. Первым официально значится Государственный джаз-оркестр, основанный композитором и виолончелистом Артемием Айвазяном.

В 70-х годах джаз слушал весь Ереван, в городе было рекордное число джаз-бэндов. Пианист Левон Малхасян тогда создал свой коллектив. Его экспрессивная манера игры сразу полюбилась публике, и не оставила равнодушным даже Биби Кинга.

«Одна из самых интересных встреч – 1978 год, когда приехал в Армению Би Би Кинг со своим оркестром, – рассказывает джазмен Левон Малхасян. – Я играл, Би Би Кинг что-то говорил и показывал на меня. Потом во время перерыва я подошел к переводчице, узнать, что он говорил. Он сказал: «Ты смотри, как белый черную музыку играет!». Это был очень серьезный комплимент».

В 2006 году Левон открыл свой джаз-клуб. В нем выступали многие звезды мирового джаза, в том числе Виктор Бейли, Бенни Моупин, Георгий Гаранян, Игорь Бутман. А для многих армянских бэндов и музыкантов клуб Левона стал стартом в международный музыкальный мир, они сейчас играют в разных странах.

«За эти 19 лет здесь поменялось около тысячи составов, – говорит Левон Малхасян. – Я был во многих джаз-клубах многих стран. Так и должен работать джаз клуб. Он все время должен меняться. Те бэнды, которые здесь работали, сейчас в Америке, в России, в Дубае – по всему миру. Постоянно меняются поколения, постоянно приходят новые талантливые ребята».

Нынче модна лайф-музыка – синтез американского джаза с элементами армянской музыки. По словам джазмена, композитора Гарика Сарибекяна, восточные мотивы в джазе трогают сердца слушателей. «Не случайно в Армении очень популярен джаз, – говорит Гарик Сарибекян. – Это потому, что у армян очень развито чувство ритма, у нас есть разновидные ритмы: шесть восьмых. семь восьмых. Поэтому мы очень четко и хорошо воспринимаем американский джаз. Я могу сказать, что в мире армяне занимают не последнее место в джазе. Можно сказать, что мы в первой десятке».

Аргентинские танцы

Вечеринки милонга – еще одна причина посетить ночной Ереван. В клубе танго новички могут просто смотреть, как танцуют мастера, или выучить пару движений. Организаторы танцевальных вечеров обычно приглашают профессионального учителя по танцам, чтобы он помогал новичкам. Танцмейстер Валентин Боваров вначале с каждым гостем проводит короткий мастер-класс танго.

«Периодически приходят люди нетанцующие, – говорит танцор Валентин Боваров. – Но этот танец захватывает. Армяне – это интересная история. Когда я сюда переехал, мне казалось, что немногие готовы к такому контакту, как в танго. Там есть что-то такое близкое, более-менее интимное. Потом я понял, что им нужно немного разойтись: привыкнуть, посмотреть. Вот уже много армянских мужчин приходят и даже остаются на уроки. Продолжают заниматься и пополняют наши ряды».

Милонга считается социальным танцем. От танго отличается тем, что здесь движения более быстрые, а пары танцуют в тесных обьятиях.

«Почему именно этот танец? Скорее всего он выбрал меня. Случайно по сарафанному радио до меня дошли слухи, что существует такая красота – прямо у нас в Армении. Я пошла на первое мероприятие, на которое меня пригласили, и была очарована красотой. Захотела стать причастной к этому всему», – рассказывает организатор Ани Айвазян.

Такие атмосферные вечера в Ереване проводят несколько раз в неделю. Каждый раз собирается много желающих сделать танцевальный круг в ритме танго.

Самая большая порция кофе

Армяне – фанаты кофе. Его пьют везде и весь день. Рецептов – море. Бариста соревнуются в подаче кофе. В одном из ереванских кафе, например, предлагают самую большую в стране чашку кофе. Согласитесь, что это очень веская причина посетить вечерний Ереван! По статистке средний житель Армении в год потребляет около 70 литров кофе. Поэтому такая подача пришлась по душе ереванцам. Большую порцию капучино готовят около 20 минут. Бариста соединяет около 60 чашек кофе в одну. Вкус при этом остается классическим. Единственный вопрос – как пить из такой кружки. Если каждый раз поднимать чашку, может получиться неплохая тренировка. Ведь она весит около 10 килограммов! Конечно никому еще не удавалось выпить такую порцию до конца, но желающих установить рекорд немало. Чтобы не поднимать тяжелую чашку и упростить себе задачу, некоторые прибегают к лайф-хаку: большой ложкой переливают кофе из огромной чашки в маленькую.

Вечерние прогулки

Прогулки по улицам столицы – обязательная часть путешествия по вечернему Еревану. Каждый переулок по-особому красив. Одной из самых колоритных считается улица Абовяна. Если Площадь Республики – сердце столицы, то улица Абовяна – ее главная артерия. Улица Абовяна получила статус главной с момента своего открытия, в 1863 году. Правда, называлась она те времена Астафьевской – в честь губернатора города Астафьева. Многие дома построены из туфа, и его фактура придает величественность зданиям. Во все времена на центральной улице жили армянские писатели, художники, деятели культуры и спортсмены. В одном из домов останавливался и легендарный национальный поэт Ованес Туманян. Улица Абовяна пересекается с Северным проспектом. Это пешеходная зона. Она была построена недавно. Проспект соединяет две площади Свободы и Республики.

Улицы вечернего Еревана многолюдны в любое время года. Кстати, зима в Армении комфортная. Центральные улицы столицы до полуночи наполнены гуляющими людьми. Кстати, Ереван входит в двадцатку самых безопасных городов мира, так что гулять по городу здесь можно в любое время суток.