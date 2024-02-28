Турция ассоциируется в первую очередь с мегаполисами вроде Стамбула и курортами с развитой туристической инфраструктурой. Однако настоящая жизнь бьет ключом в малых городках этой страны, которые притягивают путешественников своей аутентичностью и неповторимой атмосферой.

Одним из таких городков является расположенный на берегу Средиземного моря Каш. Узкие мощеные улочки, дома в традиционном османском стиле с резными балконами, маленькие магазинчики с восточными сладостями и пряностями – здесь царит дух старины.

Совсем другой колорит у приморского городка Датча на берегу Эгейского моря. Он славится широкой набережной с множеством уютных рыбных ресторанчиков, где подают свежайшую рыбу. В то же время суеты здесь намного меньше, чем в стамбульских или антальских ресторанах.