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Прямые рейсы из Оренбурга в Анталью возобновят в апреле

В апреле авиакомпания Southwind возобновит прямые рейсы из Оренбурга в Анталью. Расписание авиаперелетов можно узнать на официальном сайте аэропорта.

Прямые рейсы из Оренбурга в Анталью возобновят в апреле
© ProOren

Так, полеты в Турцию стартуют 26 апреля. Отправиться в курортный город можно будет по средам, пятницам и воскресеньям на воздушных судах Boeing 737 MAX8.

Самолет из Оренбурга вылетает в 02:35 и прибывает в Анталью в 05:05. Полет будет длится около четырех часов. Отметим, что время местное для каждого города.

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