Прямые рейсы из Оренбурга в Анталью возобновят в апреле

В апреле авиакомпания Southwind возобновит прямые рейсы из Оренбурга в Анталью. Расписание авиаперелетов можно узнать на официальном сайте аэропорта.

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Так, полеты в Турцию стартуют 26 апреля. Отправиться в курортный город можно будет по средам, пятницам и воскресеньям на воздушных судах Boeing 737 MAX8.