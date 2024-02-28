Прямые рейсы из Оренбурга в Анталью возобновят в апреле
В апреле авиакомпания Southwind возобновит прямые рейсы из Оренбурга в Анталью. Расписание авиаперелетов можно узнать на официальном сайте аэропорта.
Так, полеты в Турцию стартуют 26 апреля. Отправиться в курортный город можно будет по средам, пятницам и воскресеньям на воздушных судах Boeing 737 MAX8.
Самолет из Оренбурга вылетает в 02:35 и прибывает в Анталью в 05:05. Полет будет длится около четырех часов. Отметим, что время местное для каждого города.