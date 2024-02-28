Туризм в Таджикистане: чем страна привлекает путешественников?

Немало российских туристов предпочитают отдыхать в Таджикистане. Число путешественников в республику за год выросло почти вдвое. Чем их привлекает страна, узнал корреспондент «МИР 24» Александр Веселов.

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В 2023 году туристы из 121 страны посетили Таджикистан. В основном приезжают из соседних государств. Особенно привлекают иностранцев природные красоты республики.

«Если рассказывать, какая у нас природа, какой ландшафт, какой богатый природный потенциал, то туристы в большей степени будут акцентировать свое внимание на горном туризме, на экотуризме», – заявил начальник управления международных связей Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана Манучехр Садриддинов.

Из-за особенностей климата посещать горные регионы возможно круглый год. Пик туризма приходится на май. Но и в холодное время года путешественники продолжают взбираться к вершинам, чтобы увидеть те районы, где еще не обосновался человек.

Зимой туристов стараются водить в места, где есть широкие дороги. Одним из таких является ущелье Фанфарок, расположенное на высоте 1200 метров над уровнем моря. Диких зверей в дневное время встретить очень сложно, но, например, иголки дикобраза здесь раскиданы повсеместно.

Амир Исаев один из главных организаторов туров в Таджикистане. Свои первые походы он провел еще в школе. Туристам старается показать всю культуру своего народа.

«Я стараюсь туристов максимально погрузить в атмосферу Таджикистана. Ношу национальные наряды, стараюсь делать национальное блюдо – курутоб. И туристы, когда они надевают на себя эти наряды, начинают участвовать в процессе приготовления – они становятся практически местными жителями на эти несколько часов», – отметил организатор походов Амир Исаев.

Некоторые туристы поднимаются не в первый раз. Отличить их можно по значкам, которые организаторы дарят за пройденный маршрут.

«Мы не последний день здесь. И, скорее всего, я друзьям буду предлагать приезжать. Это будет интересно», – рассказал турист из России Александр Авилов.

«У меня здесь друзья уже два года живут. Они предложили ускорить весну. Из снежного Петербурга, где еще холодно и слякотно, мы решили компанией собраться. У меня еще друзья с разных городов приехали», – подчеркнул турист из России Евгений Балбашов.