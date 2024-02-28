«Ингосстрах» запустил страховку для туристических агентов и туристов от невыезда

Уже 4 года туристический рынок России меняется, а турагенты и их партнеры подстраиваются под новые реалии. «Ингосстрах» как неотъемлемый участник туристического рынка меняется вместе с ним.

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Так, в конце 2023 года компания запустила продажи нового полиса от невыезда, защищающего интересы страхователей – физических лиц и туристических агентов. В компенсационную часть расходов по невыезду включена комиссия туристического агентства, организовавшего тур. Если турист не поехал в поездку из-за страхового случая, агентство не теряет комиссию за проданный тур, а может включить ее в расходную часть и оставить себе.

Выплата производится не только по расходам, заложенным в туристическую путевку от туроператора, но и по расходам из-за проезда клиента до города вылета. Если человек проживает в одном городе, а поездка начинается из другого, где есть международный аэропорт, то расходы из-за вынужденного отказа от поездки фактически не возмещаются, потому что они не включены в страховую сумму.

«Ингосстрах» в новом полисе дает возможность компенсировать эти расходы. Компания внедряет ускоренный процесс получения выплаты, благодаря которому клиент при наступлении страхового случая может подать документы через приложение IngoMobile 24/7. При подаче полного комплекта корректно оформленных документов выплата возмещения производится в кратчайшие сроки. «Ингосстрах» предлагает такие условия туристическим агентствам, которые оформляют туры по России и за границу.