Британец сэкономил, переехав из квартиры в отель

24-летний англичанин Джош Керр из Манчестера выложил в своих профилях в соцсетях забавные подсчеты. Цены на аренду жилья в его городе достигли таких высот, что, как оказалось, дешевле жить в пятизвездочном отеле в Турции, чем снимать квартиру на родине.

© Российская Газета

Люксовый номер в турецком отеле, в стоимость которого включены бесплатный интернет, посещение бассейна и фитнес-центра, обойдется в 944 фунта стерлингов в месяц (111 тыс. рублей). Более того, в гостинице действует система "все включено", так что в эту сумму входит еще и питание. А вот за небольшую квартирку в Манчестере Керр отдает 950 фунтов. И это без учета коммунальных платежей, которые зимой особенно высоки.

Неудивительно, что парень, завершив подсчеты, тут же собрал чемоданы и отправился на солнечный турецкий берег. Благо работа позволяет - Керр трудится в рекламной индустрии и спокойно может выполнять свои обязанности на удаленке. А в свободное от работы время он теперь занимается виндсерфингом, в своем видео в соцсетях Керр показывая номер в отеле, расположенный всего в 300 метрах от пляжа.