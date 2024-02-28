Британец сэкономил, переехав из квартиры в отель
24-летний англичанин Джош Керр из Манчестера выложил в своих профилях в соцсетях забавные подсчеты. Цены на аренду жилья в его городе достигли таких высот, что, как оказалось, дешевле жить в пятизвездочном отеле в Турции, чем снимать квартиру на родине.
Люксовый номер в турецком отеле, в стоимость которого включены бесплатный интернет, посещение бассейна и фитнес-центра, обойдется в 944 фунта стерлингов в месяц (111 тыс. рублей). Более того, в гостинице действует система "все включено", так что в эту сумму входит еще и питание. А вот за небольшую квартирку в Манчестере Керр отдает 950 фунтов. И это без учета коммунальных платежей, которые зимой особенно высоки.
Неудивительно, что парень, завершив подсчеты, тут же собрал чемоданы и отправился на солнечный турецкий берег. Благо работа позволяет - Керр трудится в рекламной индустрии и спокойно может выполнять свои обязанности на удаленке. А в свободное от работы время он теперь занимается виндсерфингом, в своем видео в соцсетях Керр показывая номер в отеле, расположенный всего в 300 метрах от пляжа.
Идея уехать в теплые края, чтобы не платить неподъемные счета за коммуналку, для Британии не нова. Год назад туркомпании стали предлагать англичанам переехать на несколько зимних месяцев в Египет, Таиланд, Португалию или на Мальту. А если немного доплатить, то можно не просто жить в южном отеле, а отправиться в круиз, например по Карибскому морю. На корабле есть возможность и поработать, и отдохнуть, а главное - забыть о промозглом британском климате.