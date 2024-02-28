Компанию «Роял Флайт» могут лишить права возить за рубеж пассажиров по 15 рейсам

«Допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов. Рейс Челябинск — Самарканд для компании „Роял Флайт“ из Челябинска на весну-лето 2024 года», — следует из таблицы.

В 2022 году, по данным СБИС, «Роял Флайт» получила чистый убыток в 500 млн рублей. Прогнозные результаты деятельности в 2023 году принесут убыток в 400 млн рублей. По данным аккаунта компании во «ВКонтакте», международные полеты с марта 2022 года не осуществляются. Рейсы компании из Челябинска в расписании челябинского аэропорта также отсутствуют. Сайт компании не работает. При подготовке материала URA.RU направило запрос в официальный аккаунт «Роял Флайт», но ответа не получило.