Найдены следы крупнейшего извержения вулкана в истории человечества

Ученые идентифицировали крупнейшее извержение вулкана в истории человечества. Оно произошло 7300 лет назад неподалеку от японского острова Кюсю.
Источником извержения был подводный вулкан Кикаи. Он произвел не менее трех мощных катаклизмов за последние 140 тысяч лет. В ходе нового исследования ученые оценили силу последнего из них.
С помощью сейсмических данных ученые создали подробную карту морского дна вокруг вулкана. Они обнаружили обширные вулканические отложения и извлекли из них керны (образцы пород).
Исследование указало на наличие слоя площадью 4500 кв км, содержащего вулканическое стекло. Ученые подсчитали, что во время извержения в море попало более 70 кубических километров материала – это почти вдвое превосходит предыдущие оценки.
Общий объем вулканических выбросов оценили в 332-457 кубических километров. Они могли бы дважды целиком заполнить озеро Тахо на западе США.
Новые данные показали, что извержение Кикаи является «вероятно, крупнейшим извержением голоцена» – эпохи, начавшейся около 12 тысяч лет назад и продолжающейся по сей день. Оно превосходило Минойское извержение Санторини, которое положило конец целой цивилизации, сообщает Live Science.