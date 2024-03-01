Найдены следы крупнейшего извержения вулкана в истории человечества

Ученые идентифицировали крупнейшее извержение вулкана в истории человечества. Оно произошло 7300 лет назад неподалеку от японского острова Кюсю.

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Источником извержения был подводный вулкан Кикаи. Он произвел не менее трех мощных катаклизмов за последние 140 тысяч лет. В ходе нового исследования ученые оценили силу последнего из них.

С помощью сейсмических данных ученые создали подробную карту морского дна вокруг вулкана. Они обнаружили обширные вулканические отложения и извлекли из них керны (образцы пород).

Исследование указало на наличие слоя площадью 4500 кв км, содержащего вулканическое стекло. Ученые подсчитали, что во время извержения в море попало более 70 кубических километров материала – это почти вдвое превосходит предыдущие оценки.

Общий объем вулканических выбросов оценили в 332-457 кубических километров. Они могли бы дважды целиком заполнить озеро Тахо на западе США.