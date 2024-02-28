В аэропорту Мехико отменили более 20 рейсов из-за активности вулкана Попокатепетль

В аэропорту Мехико отменили 22 рейса из-за повышенной активности вулкана Попокатепетль. Об этом сообщается на странице международного аэропорта им. Бенито Хуареса мексиканской столицы в X (ранее Twitter).

"22 рейса национальных и международных авиакомпаний были отменены из-за проверок безопасности самолетов по причине обнаружения пепла по прибытии в международный аэропорт Мехико", - отметили в воздушной гавани.

Там добавили, что аэропорт продолжает работу, речи о его закрытии не идет. Уточняется, что выброшенное вулканом облако пыли движется в сторону Мексиканского залива.