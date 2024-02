Куда поехать в апреле 2024 года

Турция

Если вы прилетели отдыхать с детьми, можно побывать в местном океанариуме Antalya Aquarium — одном из крупнейших в мире. Либо отправиться в парк развлечений — The Land of Legends Kingdom Hotel and Theme Park, где есть аттракционы, разные тематические зоны, бассейны, аквапарк.