Латвия продлила ограничения на въезд россиян

Власти Латвии продлили еще на год, до марта 2025 года, ограничения на въезд россиян в республику. Об этом говорится на сайте латвийского МИД.

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«Кабинет министров решил продлить ограничения на въезд граждан Российской Федерации в Латвию», — уточнили в ведомстве, отметив, что предыдущие меры действовали до 4 марта текущего года.

Россияне не смогут посещать страну с целью туризма и отдыха. Впервые это решение было принято латвийским правительством 19 сентября 2022 года, аналогичные меры ввели Литва, Эстония и Польша.