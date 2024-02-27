Самые комфортные аэропорты мира оказались в Азии, а самые плохие – в Европе и США

Журналисты издания Bisness Traveler опубликовали рейтинг 10 лучших и 10 худших аэропортов мира для деловых путешественников. За основу взяты отзывы на платформе Skytrax Airline Quality.

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В итоге в лидерах оказались хабы Юго-Восточной Азии.

Первое место занял аэропорт Ханоя, столицы Вьетнама, Нойбай. Путешественники отметили смотровую площадку, исключительную чистоту, дружелюбный персонал и отличный выбор блюд. Также в первой тройке Чанги в Сингапуре и Международный аэропорт Гонконга.

При этом лидерами антирейтинга оказались авиагавани, расположенные в Европе и США. Первым среди худших признан Шарлеруа в Брюсселе, чуть выше бизнесмены оценили Берлин – Бранденбург. Бронзу среди аутсайдеров получил британский Лидс-Брадфорд в Уэст-Йоркшире.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» предложили свои варианты.

«Был в восьми из 10 лучших, со всеми согласен, кроме Вантаа, малюсенького и ничем не примечательного», – написал один турист.

Худшие, по его мнению, Хитроу (Лондон, Великобритания) и Международный аэропорт имени Джона Кеннеди (Нью-Йорк, США).

Удивило подписчиков то, что в рейтинге лучших присутствует Мумбай: «Чего там хорошего?», при этом в списке, составленном англичанами, не фигурируют новые аэропорты Дубая и Стамбула.

«Лучшие – Инчхон (Сеул, Южная Корея), Бахрейн (Манама, Бахрейн), Арланда (Стокгольм, Швеция)», – предложил свой вариант рейтинга другой турист.

Худшими среди иностранных он назвал Международный аэропорт имени Индиры Ганди (Дели, Индия) и Дасин (Пекин, Китай).

Хаб в Бахрейне несколько раз называли в числе лучших (быстрый, комфортный, чистый), а вот пекинский Дасин вызвал спор:

– Прекрасный аэропорт, ночная стыковка прошла лучше, чем предполагалось

– Он – бессмысленный. Еда отстой, курилок нет, шесть ужасных мелодий на повторе

– Не согласна. Куча кафе на любой вкус, приемлемые цены, много посадочных мест, включая диванчики, чистые туалеты, наличие питьевой воды и стаканчиков, работает на оплату UnionPay

Досталось и столичным хабам. Неоднозначные оценки вызвал, например, Шереметьево: от «прекрасный аэропорт» до «терпеть его не могу». Некоторые критиковали и Домодедово.