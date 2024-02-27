В Тунисе прошел день открытых дверей русского языка и культуры

В тунисском столичном лицее "Омран" во вторник состоялся день открытых дверей русского языка и литературы, который получил название "Любовь без границ". Организаторами мероприятия выступили Тунисская ассоциация преподавателей русского языка и литературы в сотрудничестве с Координационным советом организаций российских соотечественников Туниса.

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По словам руководителя Российского центра науки и культуры в Тунисе (Русский дом) Юрия Зайцева, день открытых дверей русского языка и культуры в столичном лицее является вторым в 2024 году мероприятием в рамках реализации программы по популяризации русского языка, специально разработанной Русским домом в Тунисе и реализуемой в государственных лицеях республики при поддержке министерства просвещения страны и посольства России.

Как рассказал "РГ" глава Русского дома в Тунисе, в данном мероприятии приняли участие как учащиеся лицея "Омран" и других учебных заведений из различных городов республики, которые учат русский язык, так и ученики общеобразовательной школы при Посольстве России. Перед участниками также выступили воспитанницы столичной школы классического танца имени Сергея Дягилева, добавил он.

"Гости увидели танцевальные, песенные и музыкальные номера, а в завершении ознакомились с художественными произведениям лицеистов, посвященных теме культурной дружбы между нашими странами", - рассказал Зайцев.

В общей сложности в дне открытых дверей русского языка и литературы приняли участие свыше 300 человек, поделился с "РГ" руководитель "Русского дома" в Тунисе.