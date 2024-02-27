У россиян вырос интерес к перелетам за границу в марте

В марте спрос на авиабилеты за рубеж вырос, их доля в структуре бронирований увеличилась на 19% по сравнению с прошлым годом, сообщает Aviasales. По данным агрегатора, самым популярным иностранным направлением стал Стамбул – на него приходится чуть больше 7% всех зарубежных бронирований. Туристы отправляются туда на неделю, а перелет обходится примерно в 32 580 руб. туда-обратно.

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Почти столько же клиентов сервиса, отправляющихся за границу, планируют посетить Баку и провести там 9 дней. Средняя цена билетов в оба конца – 25 519 руб. на одного пассажира. На третьем месте Ереван, куда можно улететь и вернуться примерно за 24 550 руб. На четвертом – Дубай со стоимостью авиабилета туда-обратно 55 030 руб.

С чем связан рост популярности зарубежных перелетов в марте, в пресс-релизе агрегатора не поясняется. Можно предположить, что это связано с двумя причинами. С одной стороны, благодаря переводу лайнеров в российский реестр восстанавливается международная маршрутная сеть – российские авиакомпании стали летать за границу интенсивнее. По статистике прошлого года, приведенной в феврале на авиавыставке NAIS, международный пассажиропоток из России вырос на 28%. С другой стороны, меньше страхов стало у самих россиян. Если год назад спрос на зарубежные поездки сдерживался опасением второй волны мобилизации, то сейчас влияние этого фактора притупилось. Индекс тревожности вернулся к показателям 2021 года.