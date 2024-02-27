В Тбилиси планируют соорудить новую пятизвездочную гостиницу

Недвижимость займет земельный участок площадью 3,5 тысячи квадратных метров. По информации медиаплатформы BMG, недвижимость принадлежит ООО "Марили 2020", учредителем и 100% владельцем которого является партнер-учредитель грузинского национального авиаперевозчика Georgian Airways Тамаз Гаиашвили . В настоящее время головной офис этой же авиакомпании располагается в существующем здании.

По данным Тбилисской архитектурной службы, предварительное согласование проекта уже проведено, получено соответствующее одобрение. Здание сохранит свой исторический облик со стороны проспекта Руставели. Всего в нем будет 10 этажей, 3 из которых – подземные. Площадь составит 16,2 тыс. кв. м. В центре нового здания расположится круглый двор. Помимо казино, в новом комплексе будут обустроены и коммерческие помещения.