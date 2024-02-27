«Дети не смотрели нам в глаза». Россияне рассказали о путешествии в КНДР

Россияне из числа сотни туристов, впервые с 2020 года побывавших в Северной Корее, отметили в интервью NK News, что во время их визита они редко видели местных жителей. Посетивший 40 стран путешественник Андрей Герасименко рассказал, что встретившиеся им дети, не смотрели никому из туристов в глаза.

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Мы посмотрели величественный, безупречно отрепетированный концерт в Детском дворце Мангёндэ. Нам также показали, как школьники занимаются рисованием или игрой на музыкальных инструментах. Никто из детей не смотрел нам в глаза, — отметил Герасименко.

Уроженка Владивостока Екатерина Коломеец удивилась тому, какие чистые памятники политическим деятелям в туристической зоне. Она предположила, что их моют ежедневно, поскольку над территорией летают птицы, но на монументах нет экскрементов. Также россиянка усомнилась, что КНДР понравится ценителям пляжного отдыха. Местные места отдыха у водоемов она сравнила с Приморьем.

Около 30 человек, в основном журналисты, отправились в туристическую зону Вонсан-Калма с длинным пляжем и множеством отелей. <...> Сложно сказать, будет ли курортная зона пользоваться популярностью у российских туристов. Пляж и море были очень похожи на те, что у нас в Приморье, но были такими пустынными и безжизненными, — рассказала Коломеец.

Ранее тревел-блогер Илия Воскресенский, тоже побывавший в КНДР в феврале, рассказывал, что их группу сопровождали абсолютно везде. По его словам, куда-то поехать самостоятельно в стране невозможно. Даже во время катания на горнолыжной трассе их преследовали люди в одинаковых костюмах. Это подтверждает и Герасименко в интервью NK News. При этом он отмечал, что никого не оказалось рядом, когда он упал на склоне.