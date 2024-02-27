Турагенты назвали отели Турции с подогреваемыми бассейнами на майские праздники

В большинстве турецких отелей открытые бассейны в мае уже не подогревают, в это время вода в них обычно становится теплой естественным путем. Клиентам, желающим на майские праздники гарантировать себе купание, турагенты советуют отели премиум-класса или гостиницы, сообщившие об опции подогрева в этот период. Как вариант туристы могут выбрать отдых в районе бухт, где море прогревается раньше.

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«В мае подогревают воду в открытых бассейнах люксовые гостиницы – Maxx Royal и Regnum, Kaya Palazzo, Rixos, Cullinan, NG», – говорит турагент Мария Шекер.

Большинство остальных отелей отключает отопление к концу апреля, но к майским праздникам вода, как правило, и так становится теплой, если стоит хорошая погода.

Она приводит пример: «Когда открылся Meridia Beach в Аланье, замеряла температуру воды в огромном бассейне с горками, к 15 апреля она уже была комфортной для купания».

Актуальную информацию об окончании периода подогрева бассейнов разместили телеграм-каналы отельеров Турции. В частности, Akka Alinda продлевает подогрев воды в двух открытых бассейнах у аквапарка вплоть до 31 мая: «Минимальная температура +28 °C».

L’Oceanica Beach Resort открывается после зимнего перерыва 29 марта. В отеле обещают реновировать все номера в корпусе «Аннекс». Открытый бассейн без горок будет оставаться теплым до середины мая.

В сезоне-2023 Bellis Deluxe продлевал подогрев аквапарков также до середины мая. «Точные даты закрытия зависят от погодных условий, подогрев будет отключен, как только потеплеет и вода будет комфортной для плавания», – сообщалось в телеграм-канале. Вероятно, администрация так же поступит и в этом году.

«В Long Beach Resort в середине мая 2023-го подогревался всего один открытый бассейн из девяти, в аквапарках вода оставалась прохладной», – сообщил подписчик канала для специалистов турбизнеса «Крыша Турдома В2В».

В начале мая на некоторых пляжах Турции, скорее всего, уже появится возможность купания в море. Турагенты рекомендуют туристам рассматривать для отдыха бухты, где море быстрее прогревается.