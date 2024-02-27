Турецкие отельеры предлагают скидки на раннее бронирование российским туристам.

Турция после "мальдивских цен" прошлого лета стала предлагать туристам из России скидки до 50%. Снижение цен уже произошло.

Об этом сообщил генеральный директор туристического агентства Дмитрий Арутюнов. Слова эксперта в понедельник, 26 февраля, приводит НСН. Он уточнил, что у многих турецких отелей сейчас действует акция раннего бронирования на лето.

"Если бронировать сейчас, скидки доходят до 50% от стоимости проживания", – отметил Арутюнов. С учетом акций недельный отдых на двоих обойдется в районе 100 тыс. руб. включая стоимость перелета (за исключением августа).

Представитель туротрасли также привел примеры стран, которые могут стать альтернативой Турции для российских туристов летом 2024 года. Среди них Шри-Ланка, Оман, Катар, ОАЭ, Бахрейн, а также Таиланд, Сейшелы и Маврикий. Специалист отметил, что цены в отелях Турции в августе 2023 года превышали стоимость отелей аналогичного уровня на Мальдивах. Иногда разница составляла 40-50%. Что касается такого популярного у россиян направления, как Египет, то, по словам эксперта, оно сейчас уступает Эмиратам. Качество отдыха там несопоставимо, а уровень цен примерно одинаковый.

Арутюнов подчеркнул, что в прошлом году многие россияне предпочли другие направления из-за высоких цен в Турции. Эксперт пояснил, что турецкая сторона совершила ошибку, подняв цены слишком высоко. Позже, несмотря на попытки их снижения, было уже поздно – момент раннего бронирования был упущен.

Арутюнов отметил, что в этом году ситуацию с отдыхом в Турции может осложнить отказ некоторых турецких банков принимать денежные переводы из России.

"У нас пока все работает, но у некоторых коллег есть трудности", – добавил он.

По словам специалиста, если сложности продолжатся и во время сезона, это может затруднить продажу туров в Турцию.