В Республике Сербской в 2024 году может открыться консульство России
Российское консульство может открыться в Республике Сербской в 2024 году. Об этом заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью газете "Известия".
"Все решения, необходимые для открытия представительства с обеих сторон, приняты", - сказал Додик, отвечая на вопрос о возможном открытии консульства России в Республике Сербской.
Президент энтитета также отметил, что на в настоящее время ведется проработка технических и логистических вопросов, которые позволят в ближайшее временя открыть представительство.
"Это будет не просто представительство, а именно консульство в Баня-Луке. Это нам очень поможет, и мы подготавливаем помещение, где бы мог работать соответствующий коллектив", - уточнил Додик.
Он добавил, что открытие консульства может произойти уже в 2024 году.