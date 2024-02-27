Хайнань открыл маршруты для экскурсионных автобусов по шоссе вокруг острова

Администрация южнокитайской провинции Хайнань объявила о запуске экскурсионных автобусов по новой кольцевой туристической автомагистрали, которая опоясывает остров вдоль побережья. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

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"Это позволит нам эффективно соединить транспортную сеть автодорог, которыми пользуются туристы, объединить перспективные туристические ресурсы вдоль маршрута", - приводит издание слова замглавы местного департамента культуры и туризма Ли Чжунгуана.

По его словам, теперь приезжающие на Хайнань смогут получить еще более насыщенные впечатления от путешествия благодаря "сбалансированному и скоординированному" отдыху.

Первые экскурсионные автобусы начали ходить из Хайкоу (административный центр провинции) на восток острова - в город Вэньчан, где находится хайнаньский космодром, а также в Ваньнин - излюбленное место любителей серфинга. Предполагается, что маршруты по кольцевой магистрали будут становиться все более разнообразными и стимулируют устойчивое развитие потребительского туризма.

Теперь гости Хайнаня получают возможность с легкостью посетить не только такие общеизвестные места, как пляжи Саньи и Линшуй-Лиского автономного уезда, но и добраться до достопримечательностей, которые прежде в силу транспортной специфики не привлекали к себе должное внимание.

Как прокомментировал представитель компании - оператора экскурсионных поездок Hainan Haiqi Yunshu ("Хайнань хайци юньшу"), на первом этапе после запуска автобусов туристы могут воспользоваться значительными скидками. В ходе путешествия им также предложат бесплатные закуски и напитки.

Ожидается, что по мере увеличения количества таких развлекательных маршрутов будет постоянно обогащаться и список прилагаемых к ним турпродуктов. Соответственно, туристы получат еще более приятный опыт от пребывания на Хайнане.

Шоссе вокруг острова для туристов

Вдоль кольцевой автотрассы, как отмечается, расположены сотни сельских туристических достопримечательностей, в том числе более 60 традиционных деревень, 7 баз морских видов спорта, а также свыше 20 курортов, около 30 доисторических объектов культурного наследия, десятки маяков и множество мест с великолепными природными пейзажами.