Nordwind может запустить прямые рейсы из России в Южную Африку

Авиакомпания Nordwind рассматривает возможность начать прямые рейсы между Россией и Южной Африкой, и Претория ждет информации о временных рамках. Эту информацию предоставил посол Южной Африки в России Мзувукиле Джефф Макетука в интервью ТАСС. По его словам, вопрос о прямых авиасообщениях между странами все еще не разрешен, и работа по этому вопросу продолжается. Дипломат пояснил, что в начале 2022 года Россия и Южная Африка рассматривали Nordwind как основного перевозчика.

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"Мы ждем информации о возможных датах запуска рейсов и сохранится ли Nordwind в этой роли", - сказал он.

"Мы изучили информацию об авиакомпании Nordwind и дали на это одобрение. Предполагалось, что будет четыре рейса в неделю", - отметил Макетука.

"Планировалось, что это будут рейсы Москва - Йоханнесбург и Москва - Кейптаун".

Посол добавил, что это последняя информация с момента приостановки переговоров о запуске рейсов, и она остается актуальной. Он сообщил, что стороны начали обсуждать возможность прямых авиасообщений еще в 2020 году.

Изначально российское правительство предполагало, что "Аэрофлот" станет перевозчиком для этих рейсов. Через два года компания-кандидат на эту роль изменилась, были выработаны новые параметры для окончательного решения.

"Мы надеялись, что процесс начнется, так как полеты в Южную Африку должны были стать более удобными даже в случае чрезвычайных ситуаций. Сейчас же это долгий и сложный перелет через Ближний Восток, который занимает 14 часов. Это создает проблемы для туризма. Тогда на переднем плане была Nordwind, но сейчас процесс замедлился. Возможно, министерство транспорта России более информировано о текущей ситуации", - подчеркнул дипломат.