Названы самые востребованные страны для пляжного отдыха россиян в начале весны. Об этом сообщили специалисты онлайн-сервиса OneTwoTrip.

Они проанализировали данные бронирований и выяснили, что самое популярное зарубежное направление — ОАЭ, в частности, Дубай. В марте на него высокий спрос. Номер в отеле среднего класса будет стоить в среднем 4,6 тысячи рублей за сутки.

Пхукет — на втором месте рейтинга. В это время в Таиланде завершается высокий сезон. Начинают чаще идти дожди, поэтому жилье можно снять всего за две тысячи рублей в сутки.

На индонезийском острове Бали первый месяц весны считается одним из самых сухих и жарких. Температура воздуха и воды находится в районе плюс 30 градусов. Туристов в этом не слишком много, уточнили эксперты, поэтому стоимость номера за ночь составляет примерно 1,8 тысячи рублей за ночь.

В числе самых востребованных мест также пляжи Шри-Ланки, Вьетнама, Малайзии, Филиппин и Мальдивских островов, сообщает РИА Новости.

Кабинет министров Шри-Ланки не принимал решений о приостановке бесплатного продления туристических виз для граждан России и Украины.