Автоматы в Дубае с элитными духами напомнили туристам о советском прошлом

В соцсетях зафорсилось видео с новыми вендинговыми автоматами в Дубае, которые предлагают всем желающим побрызгаться люксовыми духами. Всего за 10 дирхамов (порядка 250 руб. по сегодняшнему курсу) техника готова пшикнуть на клиента одним из пяти ароматов. Главное – подойти поближе и приготовиться к «атаке» из специального отверстия. Судя по кадрам, устанавливают такую технику в том числе и неподалеку от пляжей.

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«Так это же не новинка от шейхов. А хорошо забытое старое. Причем наше. В советское время были автоматы с одеколоном в парикмахерских», – вспоминают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», обсуждающие новость.

В жизнеспособность бизнес-идеи, воплощенной в Эмиратах в 2024 году, верят не все: «Зачем платить? В торговых центрах на каждом шагу предлагают пшикнуть даром, иногда очень настойчиво. Лучше уж там нищебродить, чем у автоматов. Либо по нормальному купить себе духи». Другие считают, что из-за цен и курса валют кто-то из туристов может заинтересоваться подобным вендингом, который готов пшикнуть дорогим ароматом. Но ставить их точно нужно не на пляжах: «Там лучший парфюм – свежий ветер, естественный запах моря, свежести и чистоты».