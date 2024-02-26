Туристам из России стало сложнее дистанционно оформить иностранную карту

Получить в Казахстане пластиковую карту клиентам из-за рубежа стало гораздо сложнее, чем раньше. Туристы из России в последние годы достаточно активно заказывают их для платежей за рубежом во время путешествий. Вся соль в изменении требований по оформлению индивидуального идентификационного номера, аналога нашего ИНН, который требуют в казахстанских банках. Закон приняли ещё в декабре, а с 24 февраля он вступил в силу.

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Теперь вышеназванный документ нельзя получить при помощи представителя с нотариальной доверенностью без выезда с территории РФ. Не будут, как прежде, выдавать ИИН и в посольствах республики в разных странах. Остаётся лишь один вариант – ехать в Казахстан.

Тем, кто не готов на такое путешествие за иностранным пластиком, могут рассмотреть одну из оставшихся альтернатив дистанционного оформления в других государствах. В их числе, например, банки Таджикистана. Оформление занимает около недели плюс доставка. Как утверждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», их удобство в возможности пополнения по номеру телефона из приложений российских банков.

Привязать к своему номеру можно и киргизскую карту. Но этот вариант подойдёт тем, кто не торопится – на выпуск пластика уйдет порядка 20 дней. Без этой удобной опции, но более оперативно можно открыть карту в Армении. Здесь ее заведут за 10 рабочих дней.