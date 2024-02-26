Российского туриста депортировали из Турции на родину из-за долгов

Житель Хакасии, задолжавший банкам около 3 млн руб., отправился на отдых в Турцию, имея при этом запрет на выезд из РФ. Ему удалось покинуть страну, однако до курортов республики он так и не добрался: туриста развернули в аэропорту прилета. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Хакасия.

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Мужчина, зная о наложенных ограничениях, прибыл в Минск, а уже оттуда вылетел в Стамбул. Таким способом давно и довольно часто пользуются россияне, имеющие запрет на выезд за рубеж. На туристических форумах ежедневно сообщается об успешном пересечении границы в минском терминале.

Тем не менее такой вариант не дает 100%-ной гарантии при обходе системы. В турецком аэропорту гражданина РФ задержали на паспортном контроле для дополнительной проверки. После выяснения всех обстоятельств его отправили ближайшим рейсом в Россию.