После 1 апреля ФНС узнает о новых загранпаспортах россиян

С 1 апреля 2024 года МВД будет сообщать в налоговые органы сведения о выдаче и замене загранпаспортов. Это предусматривают внесенные Правительством РФ поправки в Налоговый кодекс.

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Сейчас документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, и нет особых сомнений, что он, как и предполагается, вступит в силу в первый день апреля. Изменения внесут в ст. 85 Налогового кодекса РФ.

Так, одна из поправок наделяет обязанностью органы, осуществляющие первичную выдачу загранпаспорта, сообщать об этом в УФНС по месту жительства гражданина. Помимо этого, МВД обяжут предоставить налоговикам следующие данные:

– о выдаче в дополнение к действующему или замене загранпаспорта;

– об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном загранпаспорте;

– о фактах подачи гражданином заявления об объявлении загранпаспорта недействительным.

Поправки в Налоговый кодекс устанавливают и сроки, по которым налоговая должна получить информацию. В случае выдачи нового заграна – 5 дней, в случае его утери – 3 дня.

В пояснительной записке к документу сообщается, что «получение сведений о загранпаспортах необходимо для автоматического определения налогового и валютного резидентства физических лиц».

О том, что на туристический бизнес нововведения не должны оказать негативного влияния, говорят и опрошенные редакцией TourDom.ru юристы. «Не думаю, что это всерьез что-то изменит, но ФНС будет проще отслеживать релокантов и нерезидентов», – поделился своим мнением директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

По словам специалиста, уже сейчас процесс межведомственного обмена данными хорошо налажен и вся информация, которая «попадает в государственные органы, легко между ними перемещается, в зависимости от целей».

В своих комментариях некоторые подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» назвали инициативу правительства и ФНС понятной. «В иностранных банках все на загранник открывается. Номер паспорта им нужен будет для запросов в иностранные налоговые службы», – написал Антон. Ему возразили, что такое возможно в случае, если речь идет о дружественных России странах и тех, с кем до сих пор не приостановлены соглашения об обмене финансовой информацией.