АТОР: туроператоры не получали обращений от туристов на Маврикии по поводу холеры

Туроператоры и страховые компании не получали информации о случаях заражения холерой на Маврикии, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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"Туроператоры и страховые компании не получали информации о случаях заражения холерой на Маврикии. Ничего похожего на такие обращения страховые компании также не фиксировали", - говорится в сообщении АТОР.

Там предположили, что слухи якобы о случаях холеры на Маврикии стали результатом неверной интерпретации новости о заболевании на лайнере Norwegian Dawn.