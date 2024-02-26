Летом туристам станет дороже летать в Европу

Глава лоукостера отметил, что в прошлом году перевозчик увеличил расценки в среднем на 23%, а в этом будет вынужден поднять еще на 10% – это уже заложено в бюджет. Причина – задержка с поставками новых Boeing 737 MAX. Пятьдесят самолетов этого типа должно было поступить в авиакомпанию к концу марта, однако теперь из-за усиленных проверок качества у производителя после очередного инцидента с «Максом» темпы производства снижены, ожидается только 40–45 лайнеров. «Под расширение авиапарка планировалось летнее полетное расписание, и теперь его, возможно, придется сокращать. Прежде всего на маршрутах с высокой ежедневной частотой. Это приведет к повышению цен на перелеты», – пояснил О’Лири, добавив, что вслед за Ryanair тарифы увеличат и другие европейские перевозчики.