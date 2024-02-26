Эксперт рассказал об уловке турецких отельеров

Не так давно в СМИ появилась информация, что турецкие отельеры готовятся предоставить скидки на летний сезон. Гостиницы уже снизили стоимость на 20%. Однако вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сильно удивился тиражируемым данным.

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Собеседник назвал фейком снижение стоимости отдыха в Турции. По его словам, россияне увидят те же цены, что и в прошлом году, а может даже и выше.

«Это стопроцентный фейк. На самом деле, что сделали турецкие отельеры — они в кавычках снизили цены от тех высоких цен, которые в конце 2022 года по 2023-й объявляли», — пояснил Мкртчян в эфире Радио «Комсомольская правда».