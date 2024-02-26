Эксперт рассказал об уловке турецких отельеров
Не так давно в СМИ появилась информация, что турецкие отельеры готовятся предоставить скидки на летний сезон. Гостиницы уже снизили стоимость на 20%. Однако вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сильно удивился тиражируемым данным.
Собеседник назвал фейком снижение стоимости отдыха в Турции. По его словам, россияне увидят те же цены, что и в прошлом году, а может даже и выше.
«Это стопроцентный фейк. На самом деле, что сделали турецкие отельеры — они в кавычках снизили цены от тех высоких цен, которые в конце 2022 года по 2023-й объявляли», — пояснил Мкртчян в эфире Радио «Комсомольская правда».
Вице-президент альянса турагентов подчеркивает, что турпоток из России в Турцию в целом за последние годы снизился. Эксперт считает, что в этом году ситуация не улучшится.