Российские туристы смогут пополнять карты турецких банков через Сбербанк

Сбербанк открыл возможность денежного перевода на карту турецкого банка. Об этом редакции TourDom.ru сообщил подписчик.

«Буквально вчера, обновив банковское приложение для смартфона, увидел, что можно перекинуть деньги на счет или карту в Турции. Это очень удобно!»

В приложении можно сделать перевод как по номеру счета в турецком банке, так и по номеру карты. В первом случае можно отправить от 150 руб. до 10 тыс. руб. за одну транзакцию. Во втором – от 30 до 150 тыс. руб. Комиссия составит 1% от суммы.

Общая сумма операции ограничена: при переводе на банковский счет лимит 750 тыс. руб. в сутки, на карту можно зачислить не более 300 тыс. руб. в сутки. Причем на пластик деньги придут быстрее – от нескольких минут до одного дня, на счет – до 5 рабочих дней.

В старом мобильном приложении и на сайте Сбербанка перевод в Турцию по-прежнему невозможен.

Обладатели карт в банках Турции приветствуют появившуюся возможность денежного перевода со счета в крупнейшем российском банке:

«Опция удобна для туристов, например для тех, кто захочет приобрести экскурсии на улице или сделать крупную покупку». «Сейчас попробовала – комиссия божеская, и курс совсем не на порядки выше, 3,1 против “Золотой короны” с ее 3,07, терпимо. Утром через ЗК отправила, еще не дошли, а сейчас со Сбера – за несколько минут уже на счету».

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» сообщают, что, возможно, опция перевода в Турцию появилась у финансового учреждения несколько раньше: «Примерно неделю назад мои родители со Сбера посылали себе деньги в Турцию». Однако официальной информации в СМИ от банка по этому поводу не поступало.